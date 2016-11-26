Срыв допроса Виктора Януковича в суде выгоден украинской власти

«Мне страшно жить в стране, где реформированная полиция не может задержать 20 человек, которые не дают выполнить требования суда. Украинский закон позволяет делать именно такой допрос, и мне, как человеку, который стоял на Майдане и был юристом-волонтером, хотелось бы услышать не ответы Януковича журналистами и какие-то его шутки, а ответы на вопросы судей и прокурора, - заявила в эфире украинского телеканала «Интер» юрист-криминолог Анна Маляр. –

- Думаю, Януковичу есть что сказать и про тех людей, которые сейчас находятся у власти. Может быть, к преступлениям на Майдане причастны и публичные люди. И мои подозрения подтверждаются международными комиссиями, которые проводили предварительное расследование дела по Майдану и сделали два ключевых вывода. Первый – что украинское следствие сознательно тормозит расследование по Майдану. И они поставили под сомнение наличие иностранного следа в этом преступлении. Соответственно, они дали нам понять, что это расследование внутри государства, ваши стреляли в ваших, разбирайтесь сами».

Напомним: в пятницу, 25 ноября, не состоялся видеодопрос беглого президента Украины Януковича, который выступал свидетелем по делу «беркутовцев», обвиняемых в расстреле участников евромайдана. Лукьяновское СИЗО, из которого «беркутовцев» должны были доставить в Святошинский суд Киева, заблокировали несколько десятков украинских радикалов, не позволяя выехать с территории СИЗО автозаку. Полиция, а тем более, нацгвардия в блокаду не вмешивалась, да и киевские власти стыдливо ситуацию промолчали. В украинских СМИ уже появились сообщения о том, что нынешняя власть, начиная с президента Украины Порошенко, боится публичных разоблачений их неблаговидной деятельности до майдана и во время него от Януковича.