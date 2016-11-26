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На Украине идет скрытая мобилизация: «54 года от роду, больному, пришла повестка…»

опубликовано alex1943 в Сб, 26/11/2016 - 21:17 Новость: тема тэги гео
priziv
Одна из пользователей социальной сети Фейсбук Ольга Л. рассказала о том, что после долгого молчания ее родственница, проживающая на Украине, прислала слезное письмо.

Вот что пишет Ольга: «В позапрошлом году приятельница моя Ирка была ярой патриоткой. Кексы пекла на благотворительные ярмарки, сине-желтые ленточки привязывала везде, где ни попадя, даже на старости лет вдела шнурки патриотической расцветки во все кроссовки в доме. А сегодня позвонила в слезах и соплях. Мужу ее Сашке - 54-х лет отроду - пришла повестка в военкомат. На работе вручили. У мужика гипертония, пиелонефрит, радикулит и прочие возрастные болячки. Летом месяц в больнице пролежал - врачи руками разводили: «А чего ж вы хотите в 54 года?» А сейчас прошел медкомиссию без проблем, вывод написали: «Здоров»! Ну и направили на учебу в стрелковый батальон.

Сашка не поехал. Ирина говорит, если бы Великая Отечественная война была, сама бы ему котомку собрала и на фронт отправила, а этих ублюдков с их декларациями мы защищать не хотим. Пусть детей своих под пули посылают и сами туда отправляются.
- А что же будет? - спрашиваю. Вместо ответа – слезы».

Пользователи соцсети делают вывод, что на Украине продолжается скрытая мобилизация. Некоторые приводят подобные примеры. Сразу после прихода в военкомат людей отправляют на учения, а после – на линию огня. Но официально очередной волны мобилизации на Украине нет.

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