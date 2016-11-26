На одесчине ветеран «АТО» грозился взорвать бар, был капитально вооружен и социально опасен
:: alex1943 ::
Автор (или псевдоним)
alex1943
О себе
Делай, что должен, и будь, что будет
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На одесчине ветеран «АТО» грозился взорвать бар, был капитально вооружен и социально опасен
:: alex1943 ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Делай, что должен, и будь, что будет
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ИХ НА УКРАИНЕ НАЗЫВАЮТ "ГАЛИЧАНЕ"
1. ГАЛИЧАНЕ ВВЕРГЛИ УКРАИНУ в нынешнюю беду. Их основная черта ТОТАЛЬНОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО СВОИХ (как говорилось "мазепианство"). Они БЕЗНРАВСТВЕННЫЕ ночные убийцы террористы.
2. "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УКРАИНЦЫ" - это духовные ГАЛИЧАНЕ - управляются и оплачиваются кровавой содомской Обамовской Америкой-ОНИ КАК БЫЛИ ИЗНАЧАЛЬНО ПОТОМКИ ЛАКЕЕВ И ХОЛОПОВ ЗАПАДА, ТАК И СЕГОДНЯ КРОВАВЫЕ ЛАКЕИ ЗАПАДА.
2А. ГАЛИЧАНЕ - здесь понимаются ВСЕ ВЫРОДКИ, бедные духовно обольщенные люди, среди украинского населения, как та дончанка из передачи "ПРАВДА", которая в Запорожье в трамвае устроила бандеровскую лекцию на днях.
3.СОДОМСКАЯ ОБАМОВСКАЯ АМЕРИКА диктует
ВСЕ!!! современной Украине-Бандерии и ПОЭТОМУ ВПОЛНЕ РАЗДЕЛЯЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯ УКРОНАЦИСТОВ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ на Украине.
3. ВСЕ В ГАЛИЧАНАХ ЛЖИВО : их "украинский мир", их мертвый украинско-польский суржик, их вера (униатская, католическая, раскольническая), их чуждые русским безнравственные обычаи (содомия и уничтожение семьи), их безнравственная жизнь в обмане лжи, в разбое, грабеже и насилии-тунеядство вместо труда для пользы общества. Они хотят получить кусок земли на Донбассе и батраков.
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