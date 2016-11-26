На одесчине ветеран «АТО» грозился взорвать бар, был капитально вооружен и социально опасен

27-летний вояка в ночь с 25 на 26 ноября буянил в одном из баров Фонтанки, причём грозился взорвать заведение гранатой Ф-1. При обыске у него полицейские обнаружили изрядное количество взрывчатки, запалы, гранаты, патроны и подствольный гранатомёт. Об этом факте сообщила пресс-служба управления полиции в Одесской области.

Как выяснилось, одной только гранатой взрывоопасные запасы бывшего участника «АТО» одной лишь гранатой Ф-1 не ограничивались.

Так, в его автомобили правоохранители обнаружили: корпус гранаты Ф-1, зажигательную трубку, электродетонатор, взрыватель, сигнальный патрон, петарду с гвоздями, подствольный гранатомет ГП-25, две тротиловые шашки весом по 200 грамм, пластическое взрывчатое вещество ВПП-5 общей массой около 1 килограмма и металлическую банку с пластическим взрывчатым веществом весом около 200 грамм.

Кроме того, по месту жительства ветерана полицейские нашли запал к гранате УЗРГМ-2, минные взрыватели МД5М, ручную дымовую гранату, ленту для растяжек и боеприпасы различного калибра.

С какой целью так солидно вооружился АТОшник, а также, где взял такое количество оружия, предстоит выяснять украинской полиции.