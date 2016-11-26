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На одесчине ветеран «АТО» грозился взорвать бар, был капитально вооружен и социально опасен

опубликовано alex1943 в Сб, 26/11/2016 - 21:48 Новость: тема тэги гео
arsenal
27-летний вояка в ночь с 25 на 26 ноября буянил в одном из баров Фонтанки, причём грозился взорвать заведение гранатой Ф-1. При обыске у него полицейские обнаружили изрядное количество взрывчатки, запалы, гранаты, патроны и подствольный гранатомёт. Об этом факте сообщила пресс-служба управления полиции в Одесской области.

Как выяснилось, одной только гранатой взрывоопасные запасы бывшего участника «АТО» одной лишь гранатой Ф-1 не ограничивались.

Так, в его автомобили правоохранители обнаружили: корпус гранаты Ф-1, зажигательную трубку, электродетонатор, взрыватель, сигнальный патрон, петарду с гвоздями, подствольный гранатомет ГП-25, две тротиловые шашки весом по 200 грамм, пластическое взрывчатое вещество ВПП-5 общей массой около 1 килограмма и металлическую банку с пластическим взрывчатым веществом весом около 200 грамм.

Кроме того, по месту жительства ветерана полицейские нашли запал к гранате УЗРГМ-2, минные взрыватели МД5М, ручную дымовую гранату, ленту для растяжек и боеприпасы различного калибра.

С какой целью так солидно вооружился АТОшник, а также, где взял такое количество оружия, предстоит выяснять украинской полиции.

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ИХ НА УКРАИНЕ НАЗЫВАЮТ "ГАЛИЧАНЕ"

опубликовано nikita.bogolyub (не проверено) в Сб, 26/11/2016 - 22:33

1. ГАЛИЧАНЕ ВВЕРГЛИ УКРАИНУ в нынешнюю беду. Их основная черта ТОТАЛЬНОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО СВОИХ (как говорилось "мазепианство"). Они БЕЗНРАВСТВЕННЫЕ ночные убийцы террористы.

2. "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УКРАИНЦЫ" - это духовные ГАЛИЧАНЕ - управляются и оплачиваются кровавой содомской Обамовской Америкой-ОНИ КАК БЫЛИ ИЗНАЧАЛЬНО ПОТОМКИ ЛАКЕЕВ И ХОЛОПОВ ЗАПАДА, ТАК И СЕГОДНЯ КРОВАВЫЕ ЛАКЕИ ЗАПАДА.

2А. ГАЛИЧАНЕ - здесь понимаются ВСЕ ВЫРОДКИ, бедные духовно обольщенные люди, среди украинского населения, как та дончанка из передачи "ПРАВДА", которая в Запорожье в трамвае устроила бандеровскую лекцию на днях.

3.СОДОМСКАЯ ОБАМОВСКАЯ АМЕРИКА диктует
ВСЕ!!! современной Украине-Бандерии и ПОЭТОМУ ВПОЛНЕ РАЗДЕЛЯЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯ УКРОНАЦИСТОВ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ на Украине.

3. ВСЕ В ГАЛИЧАНАХ ЛЖИВО : их "украинский мир", их мертвый украинско-польский суржик, их вера (униатская, католическая, раскольническая), их чуждые русским безнравственные обычаи (содомия и уничтожение семьи), их безнравственная жизнь в обмане лжи, в разбое, грабеже и насилии-тунеядство вместо труда для пользы общества. Они хотят получить кусок земли на Донбассе и батраков.

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