Гримасы украинского рейдерства: бульдозером по винограднику француза

Французский бизнесмен Кристоф Лакарен, который производит вино в Шабо, на своей странице в Facebook пожаловался, что в Одесской области неизвестные на бульдозере уничтожили его виноградники. «Супруга вызвала полицию. Составили протокол», — отметил Лакарен.

То, что произошло, винодел связывает с желанием неизвестных застроить земли под виноградниками. По его словам, земля находится в аренде у пайщиков с 2007 года на 15 лет.

«Это рейдерская операция на моей территории, потому что сейчас стало выгодно просто застраивать виноградники», — заявил Лакарен. Также он отметил, что у него снова начались проблемы с контролирующими органами.

«Они уничтожают мелких производителей и конкуренцию. Боюсь, что через пару недель я могу оказаться вообще без виноградников и мне придется уехать», — сообщил Лакарен.

Лакарен обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с призывом вмешаться в ситуацию. «Во время последнего пребывания во Франции вы лично обязались обеспечить безопасность французских инвестиций, которые сталкиваются с рейдерами. Я прошу вас вмешаться», — отметил он.

Напомним, что французский винодел Кристоф Лакарен более 10 лет проживает в населенном пункте Шабо. Плантации виноградников, которые он возделывает, частично находятся на его земле, частично — на арендованной с 2007 года, именно за арендованный участок и продолжаются земельные споры.