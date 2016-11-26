На Украине начали увольнять чиновников, не восхваляющих «героев АТО»

Чиновник из Ковеля Волынской области поплатился местом работы за «неуважение» к «герою АТО», предложив назвать в его честь одну из улиц в новостройках, а не переименовывая улицу генерала Ватутина. Чиновник, не отрицал, что одна из улиц может носить имя АТОшника, он был против переименования центральной улицы. Но и этого хватило для увольнения.

Сложно сказать, что «патриотов» взбесило больше – то ли замечание чиновника, что «герой АТО» ничего такого не сделал, то ли его отказ менять название улицы с именем теперь уже вне сомнений «врага Украины» генерала Николая Ватутина.

Скандал разгорелся во время заседания топонимической комиссии городского совета Ковеля. Начальник отдела коммунального хозяйства города Александр Балак не согласился с предложение переименовать улицу Ватутина в честь погибшего «героя АТО» Владимира Кыяна (позывной «Тайфун»), уроженца этих мест, заявив, что не понимает, «что такого выдающегося» сделал этот человек, чтобы в его честь называть улицу.

«Ну, был такой Кыян, ну, воевал, ну, погиб, и что он сделал такого выдающегося, чтобы назвать улицу его именем?», - неосмотрительно сказал Балак.

Местные СМИ мгновенно запестрели гневными призывами «патриотов» «найти наглеца и обезвредить». Местные «патриоты» стали требовать расправы над чиновником. В итоге мэр его уволил, и теперь найти работу по специальности – пустая затея.

Напомним: Володимир Киян (на фото) с позывным "Тайфун" 3 сентября подорвался на фугасе в Луганской области в районе города Счастье.