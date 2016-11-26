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Донецк слушает субботнее «перемирие»: «Тяжелое пошло!»

опубликовано alex1943 в Сб, 26/11/2016 - 23:34 Новость: тема тэги гео
arta
В течении дня, 26 ноября, периодически слышались артиллерийские разрывы в районе Авдеевки, оккупированной украинскими силовиками. С наступлением сумерек началась настоящая канонада. «Началось еще днем Уехала машина ОБСЕ и сразу пошли прилеты на ДАП (донецкий аэропорт — ред.), - сообщает Игорь - житель Киевского района Донецка.

Другие сообщения говорят о том, что военную канонаду, кто громче, кто тише, слушают практически все районы прифронтового Донецка.

Вот только некоторые сообщения. «Крытый рынок слышим бахи, громковато»... - центр Донецка. «Телецентр — громко...» - южная часть города. «Площадь Ленина - хорошо слышен грохот...» - центр Донецка. «Пролетарка - мощно и часто...» - юго-восток Донецка. «Тяжелое пошло!...» - западная окраина Донецка.

По сообщениям с южного фронта, бои идут и на Мариупольском направлении, работает артиллерия, гранатометы и тяжелые пулеметы, не считая стрелкового оружия...

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