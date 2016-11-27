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Подвела ориентировка на местности

опубликовано alex1943 в Вс, 27/11/2016 - 10:07 Новость: тема тэги гео
ukr
О том как украинские каратели понесли новые боевые потери из-за слабой выучки, рассказал сегодня на брифинге в пресс-центре заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Разведгруппа из состава 3 батальона 30 отдельной механизированной бригады ВСУ в ходе ведения разведки в районе поселка Новотроицкое, Волновахского района потеряла ориентировку на местности из-за сильного тумана и вышла на наши позиции, после чего открыла по ним огонь», — сказал он.

По совам Басурина, в ходе огневого контакта потери противника составили «двое убитыми и трое ранеными».

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