Натюрморт с янтарём и вооружённым грузином

Воспользовавшись особыми отношениями, возникшими между двумя кумовьями – Ющенко и Саакашвили, когда оба были при власти, на Украину хлынули толпой авантюристы всякого пошиба из солнечно-мандаринной Грузии. Один из них умудрился прожить на Украине 10 лет, находясь на нелегальном положении. Причём его один раз всё-таки выслали, но он пробрался обратно: слишком уж соблазнительно половить рыбку в мутных украинских водах.

И вот Национальная полиция задержана, наконец, этого горного орла на территории Киевской области. При обыске у него обнаружили изрядное количество янтаря, пистолет с боевыми патронами, какие-то подозрительные препараты. А у его дружков, пытавшихся выручить своего генацвале, ещё и бейсбольные биты изъяли.

Возбуждено уголовное делопроизводство по части 1-й статьи 263-й УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами). Последнее особенно интересно: кого или что собирался взрывать бравый грузин? Не рыбу же, в самом деле, глушить...