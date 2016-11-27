Едешь на Украину – учи русский

Вопрос приоритета украинской мовы на Украине это что-то из области паранойи. Все об этом говорят, но почти никто украинского языка не знает. Даже каратели из "АТО". Оно и не мудрено. Мова не обладает не только устоявшимся сводом правил грамматики, но даже общепринятым лексиконом. Каждый регион гутарит по-своему.

Пройдитесь по украинским телеканалам и услышите на разных: «гвынтокрил», «хэликоптер», «вэртолит». И это всё о нём, о простом вертолёте. Сколько не причёсывали мову, а она внятнее не становится. А в последние годы вообще переполнилась рагулизмами типа «керманыч» и тому подобное. Профессиональные украинцы любят превозносить свою мову. Она у них и «соловьина, и тополына». А на деле как была, так и есть – «бурякова».

Когда иностранные дипломаты направляются в Чехию – учат чешский, в Японию – японский, в Литву – литовский. И только заезжая на Украину им приходится учить русский. Потому что не понятно, какую мову учить: то ли надднепрянскую, то ли надднестрянскую, то ли полищукскую, а может и вообще суржик. Так и тот в разных регионах разный.