Главная

Едешь на Украину – учи русский

опубликовано alex1943 в Вс, 27/11/2016 - 10:26 Новость: тема тэги гео
mova
Вопрос приоритета украинской мовы на Украине это что-то из области паранойи. Все об этом говорят, но почти никто украинского языка не знает. Даже каратели из "АТО". Оно и не мудрено. Мова не обладает не только устоявшимся сводом правил грамматики, но даже общепринятым лексиконом. Каждый регион гутарит по-своему.

Пройдитесь по украинским телеканалам и услышите на разных: «гвынтокрил», «хэликоптер», «вэртолит». И это всё о нём, о простом вертолёте. Сколько не причёсывали мову, а она внятнее не становится. А в последние годы вообще переполнилась рагулизмами типа «керманыч» и тому подобное. Профессиональные украинцы любят превозносить свою мову. Она у них и «соловьина, и тополына». А на деле как была, так и есть – «бурякова».

Когда иностранные дипломаты направляются в Чехию – учат чешский, в Японию – японский, в Литву – литовский. И только заезжая на Украину им приходится учить русский. Потому что не понятно, какую мову учить: то ли надднепрянскую, то ли надднестрянскую, то ли полищукскую, а может и вообще суржик. Так и тот в разных регионах разный.


Василий Семёнов

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет