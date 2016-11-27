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Дональд Трамп назвал мошенничеством попытки пересмотреть результаты выборов

опубликовано alex1943 в Вс, 27/11/2016 - 11:41 Новость: тема тэги гео
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Как сообщает CNBS, избранный президент США назвал мошенничеством попытку экс-кандидата от партии зеленых Джил Стайн пересмотреть результаты выборов в некоторых штатах. К зеленым решила присоединиться и Хиллари Клинтон, которая раньше признала результаты выборов и поздравила Дональда Трампа с победой.

"Люди высказались, и выборы закончились, и как сама Хиллари Клинтон сказала в день выборов, признавая свое поражение и поздравляя меня, "мы должны принять этот результат и смотреть в будущее", - заявил Трамп.

В США существует практика пересмотра результатов, но с условием, по которому кандидат, настаивающий на выборах, должен сам собрать средства для проведения процедуры. Это обстоятельство дало Трампу повод подозревать Джил Стайн в мошенничестве.

"Пересмотр для Джилл Стайн, которая набрала не более одного процента голосов и даже не баллотировалась в некоторых штатах, всего лишь способ набить собственную казну деньгами, которые она и не собирается тратить на этот смешной пересчет голосов, - заявил он. - Зеленые задумали мошенничество с выборами, которые уже признаны, и их результаты нужно уважать, а не оспаривать и злоупотреблять ими, как это делает Джилл Стайн".

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