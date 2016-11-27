Российские музыканты дали концерт в Луганске и поделились впечатлениями

Корреспондент Луганскинфоцентра присутствовал в концертном зале Луганской академической филармонии, где дирижер Московской филармонии Игорь Манашеров и молодой российский пианист Алексей Чуфаровский выступили с Академическим симфоническим оркестром Луганской филармонии.

В концерте прозвучали увертюра Джоаккино Россини к опере "Вильгельм Телль", первый фортепианный концерт №1 Ференца Листа и Симфония №4 Иоганесса Брамса. В администрации учреждения культуры отметили, что музыканты оркестра разучили сложнейшие произведения меньше, чем за одну неделю.

"Эта программа непростая, но оркестр с ней справился. Мне было приятно работать с оркестром Луганской филармонии, оркестр на хорошем уровне, работают они с большой отдачей - у нас был хороший творческий контакт", - заявил Манашеров.

Он отметил, что поражен стойкостью луганчан, переживших украинскую агрессию.

"Впечатления тяжелые. То, что я видел на улицах, эти разрушенные здания - это, конечно, действует угнетающе, и я могу представить, а может даже и не могу представить, какие трудности выпали на долю Луганска. Поэтому я надеюсь, что этот концерт доставит удовольствие нашим дорогим слушателям. Во все времена искусство поддерживало дух человека, оно просто заставляет забыть обо всем житейском, о всех невзгодах, и воспарить, и уйти в мир прекрасного", - добавил дирижер.

Чуфаровский после первой части концерта отметил, что он "в большом восторге от луганской публики, от энергетики, от зала, от оркестрантов", а также назвал удачным стечением обстоятельств знакомство в Луганске с "потрясающим дирижером", с которым выступил впервые.

"В новейшей истории коллектива есть опыт работы со многими именитыми дирижерами и музыкантами России и зарубежья, каждый дирижер привносит какое-то свое видение музыки, свои секреты. И, конечно, благодатно, что мы вернулись, наконец, в русское культурное пространство и к нам все чаще приезжают дирижеры русской школы, к которой принадлежит и наш оркестр", - считает артист Луганского симфонического оркестра Тихон Гончаров.