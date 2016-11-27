Безвизовый выезд как политический фактор

Известный украинский политолог Ростислав Ищенко оценил "морковку" безвизового въезда украинцев в Евросоюз как внутриполитический (для Украины) фактор. Евросоюз в своей "любви" к украинцам откровенно запутался. С одной стороны Европа всячески приветствовала победу "демократии" на Украине и вроде бы нужно идти навстречу "украинским демократам", которые выводили народ на Майдан под флагами Евросоюза. С другой стороны, делать этого не хочется. Слишком много в Европе мигрантов, им ведь тоже нужно работать.

Европейские чиновники люди опытные, поэтому они думают, как бы разрешить безвизовые поездки, но так, чтобы украинские граждане особо не ехали. Все это напрямую политически действует на Петра Порошенко, поскольку безвизовый режим для рабочих в Европу может оказаться единственным его достижением. Зная любовь на Украине во всем искать "руку Москвы", очень вероятно, что с провалом безвизового выезда, Порошенко (в очередной раз) заклеймят как "агента Путина". По крайней мере, по мнению Ищенко, провал "безвиза в Европу" Порошенко точно припомнят.

Уровень "демократии" на Украине (в отличие от значительно более самостоятельной Турции) ЕС вполне устраивает. Однако, с этим тезисом борется реальная целесообразность наполнения Европы еще и украинскими гастрабайтерами. Впрочем, украинцы ведь итак в Европе работают. И раз работают, значит, за визы платят. В таком случае, зачем отменять то, что нормально действует. Отменяя визы, Евросоюз ничего не выигрывает. «Европейские холопы» все равно никуда не денутся, кто сможет, тот приедет.