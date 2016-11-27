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Несколько сотен человек вышли в центе Киева на митинг, организованный Саакашвили

опубликовано alex1943 в Вс, 27/11/2016 - 16:30 Новость: тема тэги гео
miting miho
Михаил Саакашвили после отставки с поста губернатора Одесской области перешел от критических замечаний в адрес украинских властей к решительным действиям. Несколько сотен человек вышли на митинг в центе Киева, держа в руках флаги Украины, Европейского союза и запрещенной в России националистической организации «Правый сектор».

Акция приурочена к созданию новой партии «Рух новых сил». «Эта Рада не прислушивается ни к своему народу, ни к рекомендациям международных институтов. Даже те немногие люди, которые понимают критичность момента, не могут сдвинуть эту Раду с мертвой точки», — заявил Саакашвили.

Ранее он подчеркнул, что втянут в большие дела на Украине и намерен одержать победу, однако не уточнил где именно.

Изгнанный из Грузии, разыскиваемый Интерполом, Саакашвили становится изгоем и на Украине, где после Майдана чувствовал себя очень комфортно. Украинские политики подозревает его в организации недавних протестов в Киеве и вступлении в сговор с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко.

«Мы хотим, чтобы в рамках действующего законодательства были назначены внеочередные выборы. Мы хотим, чтобы было изменено законодательство, что позволит новой крови войти в следующий парламент», — сказал Саакашвили.

Примечательно, что главные информагентства Украины, включая «Укринформ» не стали давать информацию об акции. Украинские телеканалы в новостных программах пока тоже обошли митинг молчанием. Лишь сайт «Страна.ua» организовал он-лайн трансляцию митинга По окончании митинга, Саакашвили на своей странице в Фейсбук выложил видеоролик со своим выступлением и некоторыми эпизодами митинга.

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