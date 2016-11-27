На северной окраине Горловки орудуют диверсанты

В северной части Горловки неспокойно. На протяжении двух суток - 25 и 26 ноября - в этом районе была замечена деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) вооруженных сил бывшей Украины.

Диверсанты были вооружены стрелковым оружием. Улучив удобный момент, они открывали огонь из автоматов по транспортным средствам, проезжающим по автодороге. Затем диверсанты уходили в сторону посадок.

Предположительно, у диверсионно-разведывательной группы на территории Горловки имелось помещение, где хранилось оружие и боеприпасы. Вероятно,что таких «точек» в распоряжении ДРГ было несколько.