ВСУ везет к фронту САУ

Над восточными окраинами Славянска 27 ноября в 11 часов утра пролетел вертолет МИ-8 военно-воздушных сил бывшей Украины. Боевые подвески вертолета были пусты, на них не было ни бомб, ни ракет.

Летел вертолет из Красного Лимана в Краматорск, держась вдоль железнодорожной линии, ведущей от Красного Лимана, через станцию Славянский Курорт, к Краматорску. Долетев до Краматорска, вертолет МИ-8 свернул к местному аэродрому, где и приземлился.

А уже через 20 минут после полета вертолета через станцию Славянский Курорт проследовал небольшой эшелон, состоявший из электровоза и двух платформ. На платформах находились укрытые брезентом самоходные артиллерийские установки.

По всей видимости, вдоль железнодорожной линии вертолет пролетел потому, что с воздуха вел разведку обстановки на местности, примыкающих к магистрали. Это понадобилось перед отправкой по железной дороге важных военных грузов. Контроль местности особенно был нужен на участке, проходящем между Красным Лиманом и станцией Славянский Курорт, так как в этих местах к железной дороге вплотную подступает сосновый лес.

Спустя час железнодорожный состав с самоходными орудиями прибыл в город Константиновка, где самоходные артиллерийские установки были сняты с платформ и остались пока в пределах городской черты.