Опрос, проведенный накануне центром социальных исследований «София» показал, что 35,1% респондентов выступают за проведение досрочных парламентских выборов на Украине, а также выразили готовность прийти на избирательные участки.

Если бы голосование за новый состав Верховной Рады прошло в ближайшее время, 5%-й барьер преодолели бы партия «Батькивщина» (9,7% голосов), «Оппозиционный блок» (8,5% голосов), Блок Петра Порошенко (8% голосов), партия «Самопомощь» (6,4% голосов) и Радикальная партия» (5,9% голосов).

При такой расстановке предпочтений электората объединению «Демальянс» не удалось бы преодолеть 5% барьер. И в связи с этим «Демальянс» ведет переговоры об объединении с партией Саакашвили.

Депутат Верховной Рады Сергей Лещенко сказал, что переговоры по объединению двух политических сил начались еще весной, поскольку только таким образом они смогут преодолеть 5%-ный барьер для прохождения в парламент

Политик пришел на митинг в центре Киева, приуроченный к созданию новой партии «Рух новых сил» бывшего президента Грузии. «Еще весной начались переговоры об объединении, потому как по отдельности мы наберем кто 4%, а кто и 2%. Достичь результата можно только объединением», — сказал Лещенко.

Из сказанного депутатом можно сделать вывод, что давно, ещё будучи на должности губернатора, Саакашвили готовился к созданию своей партии «Рух новых сил».