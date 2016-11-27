Для допроса Виктора Януковича в понедельник могут установить видеосвязь с экс-"беркутовцами" из Лукьяновского СИЗО

Начальник Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк в эфире «112 Украина» сообщил: «Для возможности проведения допроса, насколько известно, организуется возможность видеоконференции из СИЗО. Если (экс-беркутовцам) не удастся выехать, то, возможно, по видеоконференции все же состоится допрос», - отметил он.

По словам Горбатюка, такие меры являются инициативой Святошинского райсуда столицы, чтобы предотвратить возможный повторный перенос заседания.

Как сообщал Укринформ, в пятницу Святошинский райсуд Киева планировал допросить Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу о расстрелах во время Евромайдана. Однако заседание перенесли на 28 ноября из-за невозможности доставить в суд обвиняемых экс-беркутовцев. Активисты заблокировали их выезд из Лукьяновского СИЗО. По мнению протестующих, Янукович должен быть в суде как обвиняемый, а не как свидетель.

А министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что его ведомство выполнит свои обязанности по доставке «беркутовцев» в суд, но выступает против участия в судебном процессе Виктора Януковича и не будет противостоять националистам.