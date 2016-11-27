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Сэлфи на фоне пожара: национальные особенности трагедий страны майдана

опубликовано vinodelov в Вс, 27/11/2016 - 18:21 Новость: тема тэги гео
пожар

Прошлой ночью случился масштабный пожар в ночном клубе Львова «Місто». Пожарные эвакуировали 250 человек, 14 сейчас в больнице с ожогами разной степени тяжести, двое в тяжелом состоянии. Отметим, что молодежь развлекалась вовсю в тот день, когда Украина официально скорбела по поводу очередной годовщины «голодомора».

Однако даже пожар, как таковой, стал только причиной продлить веселье. Вот как описывает один из очевидцев происходившие события: «Этой ночью внутри львовского ночного клуба, где отдыхали молодые люди, произошёл пожар. Ребята заметили стремительно приближающиеся языки пламени, которые покрывали все большую и большую площадь помещения, и…. что бы вы подумали? Они достали телефоны и, находясь внутри помещения (!!!), начали снимать, фотографироваться и позировать на фоне пламени, я уверен, кто-то мог ещё и в periscope стримить… Но феерия на этом не окончилась, выйдя из клуба, пара подвыпивших гуцулов и их боевая подруга решили навешать пожарному видимо за то, что он не разделяет их европейские ценности. Евросоюз, дайте им безвиз, пожалуйста, всем посетителям клуба»…

Точно также вели себя и украинские «патриоты» 2 мая 2014 года в Одессе, радостно фотографируясь на фоне горящего Дома профсоюзов, пока там гибли люди.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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