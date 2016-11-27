ДНР: обстрелы продолжаются, украинские боевики закрепляются на линии фронта

Воскресные сообщения с передовой: «Между Докучаевском и Петровкой (Донецк) прилеты мин 82 и 120 мм по позициям ВСН… Аэропорт-Спартак-ЯБП под сильным артударом. Путиловка: зафиксированы прилеты возле бывшего МЕТРО также прилеты в аэропорту и ЯБП… Горловка. Шумно на северных окраинах, по Зайцево летит 120 мм мины. Со стороны Светлодарска летят снаряды арты. Новоазовский район не спокойно, по Саханке и Коминтерново прилетают мины, ВСУ активизируют боевые действия»…

По данным минобороны ДНР, Киев по-прежнему стягивает войска и технику к прифронтовой линии на Донбассе. «В районе Марьинки выявлено местонахождение трех минометов калибром 82 мм, в селе Победа, к северу от Марьинки — две 122-мм буксируемые гаубицы Д-30», — сообщил спикер военного ведомства Республики Эдуард Басурин. По его словам, все виды вооружений размещены не далее чем в шести километрах от линии фронта.