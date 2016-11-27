Разрушения в результате обстрелов со стороны украинских оккупантов

В субботу, 26 ноября, ночью киевские боевики обстреляли из артиллерии село Крутая Балка (на север от Ясиноватой), а также по село Саханка Новоазовского района (южные территории ДНР). Об этом расказали представители местной власти.

В Крутой Балке в результате обстрелов загорелся один жилой частный дом, удалось отстоять от огня только половину дома. Всего в результате только этих двух артобстрелов в ночь на воскресенье, 27 ноября, повреждено 5 зданий. Среди них — школьная столовая и котельная, Дом культуры и здание сельской администрации.

По данным минобороны ДНР, украинские боевики за сутки нанесли по прифронтовым территориям Республики 1629 огневых ударов.