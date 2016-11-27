До инаугурации Трампа Украина попытается развязать войну с Россией

Так считает немецкий политолог Александр Рар. По его мнению, пока неизвестно, какую политику займет новый американский президент, поэтому Украина будет спешить и, очень вероятно, что воспользуется «пересменкой».

«Похоже на то. Доказательств у нас нет, но это так выглядит. Пытаются какой-то сценарий реализовать до того, как придет Трамп. За эти два месяца какие-то провокации можно провести», — сказал Рар.

Доказательств нет, но есть факты. Это и похищение российских военнослужащих — прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта-контрактника Александра Баранова, которые были задержаны украинскими силовиками 20 ноября. Это и готовящаяся провокация к Крыму с испытанием ракет. Напомним, что Украина в нарушение всех международных соглашений в одностороннем порядке приняла решение о проведении 1 и 2 декабря ракетных стрельб в суверенном воздушном пространстве России в районе Симферополя. К этому добавим участившиеся обстрелы мирных городов и поселков ДНР и ЛНР и попытки новых провокаций на линии разграничения.