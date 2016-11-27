Украина может лишиться права на проведение конкурса «Евровидение-2017»

О вероятной отмене Евровидения заговорили в Национальной телерадиокомпании Украины. И.о. гендиректора НТКУ Александр Харебин заявил, что по причине затягивания организации песенного конкурса Европейский вещательный союз показал НТКУ «красную карточку».

«В начале октября Европейский вещательный союз как владелец бренда „Евровидения“ дал НТКУ красную карточку в отношении сроков и фактического срыва подготовки к Евровидению», — подчеркнул Харебин. Он также отметил, что конкурс может сорваться из-за бюрократии, процветающей в стране майдана. Окончательное решение по поводу проведения «Евровидения-2017» на Украине Европейский вещательный союз примет 8 декабря.

Организация Евровидения в украинской столице сопровождается постоянными скандалами. Изначально долго не могли определить, в каком же городе можно достойно организовать этот конкурс, а когда определились, то не смогли выбрать место проведения.

Между тем, на Украине уже озвучены цены на билеты — от 20 до 100 евро (540 — 2700 гривен по сегодняшнему курсу). Для жителей Европы вполне приемлемо, а вот для украинцев цены запредельные, если даже минимальная зарплата будет повышена, как обещал президент Порошенко, до 3200 гривен.