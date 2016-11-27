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Германия, наконец, увидела на Украине неонацизм

опубликовано vinodelov в Вс, 27/11/2016 - 20:51 Новость: тема тэги гео
азовцы

Немецкий политолог Александр Рар, отвечая на вопрос о реакции европейцев на назначение главой украинской полиции заместителя командира полка «Азов» Вадима Трояна, сказал, что Германия начинает понимать: на Украине приходят к власти неонацисты.

Политолог отметил, что немецкая пресса освещает Украину односторонне, как жертву российской агрессии. Но специалисты уже открыто говорят о неонацизме на Украине. Бундестаг и немецкая разведка об этом тоже знают. Поэтому Украине и не дают безвиз.

Также, по мнению Рара, на решение отказать Украине в безвизовом режиме повлиял тот факт, что немецкий бизнес не может зайти в эту страну: «Немецкий бизнес не может проникнуть, потому что законы не действуют. Люди никогда об этом не скажут, но опасаются, что из такой Украины, где экономика в трудном положении, люди просто начнут бежать. Опять в Германию? У нас и так беженцы, Германия захлебнется. Разве что Польша в этот раз поможет и заберет часть». Немецкий политолог оценил возможное количество украинских мигрантов в 6–10 млн человек.

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