Киев придумал для польских журналистов постановочное шоу в «зоне АТО»

Об этом рассказал на брифинге в Луганске официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко. Киевские силовики придумали сценарий очередной провокации на линии соприкосновения. По этому сценарию, в главной роли выступит переодетый в местного жителя украинский военнослужащий, который на камеру расскажет о том, какие плохие «террористы ЛНР», как они обстреливают мирные поселки и нарушают минские договоренности. В качестве зрителей будут задействованы представители польских СМИ.

«Польские корреспонденты выразили желание снять репортаж в одном из населенных пунктов вблизи линии боевого соприкосновения. Для участия в съемках был подготовлен военнослужащий 14-й бригады, который под видом местного жителя, должен дать негативную оценку действиям подразделений Народной милиции ЛНР», — сказал Марочко. Он также сообщил, что подразделения Народной милиции, находящиеся в районе предположительной провокации, предупреждены, в том числе и о том, что возможны обстрелы со стороны ВСУ и карательных батальонов.