Главная

Киев придумал для польских журналистов постановочное шоу в «зоне АТО»

опубликовано vinodelov в Вс, 27/11/2016 - 20:56 Новость: тема тэги гео
Марочко

Об этом рассказал на брифинге в Луганске официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко. Киевские силовики придумали сценарий очередной провокации на линии соприкосновения. По этому сценарию, в главной роли выступит переодетый в местного жителя украинский военнослужащий, который на камеру расскажет о том, какие плохие «террористы ЛНР», как они обстреливают мирные поселки и нарушают минские договоренности. В качестве зрителей будут задействованы представители польских СМИ.

«Польские корреспонденты выразили желание снять репортаж в одном из населенных пунктов вблизи линии боевого соприкосновения. Для участия в съемках был подготовлен военнослужащий 14-й бригады, который под видом местного жителя, должен дать негативную оценку действиям подразделений Народной милиции ЛНР», — сказал Марочко. Он также сообщил, что подразделения Народной милиции, находящиеся в районе предположительной провокации, предупреждены, в том числе и о том, что возможны обстрелы со стороны ВСУ и карательных батальонов.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!