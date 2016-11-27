Между богатыми и нищими жителями страны майдана образовалась пропасть — украинский аналитик

Обещанное президентом Порошенко повышение на Украине минимальной заработной платы до 3200 гривен приведет к тому, что цены на продукты питания вырастут значительно. Если раньше, до майдана, украинцы тратили на продукты питания 50 — 55 процентов своего дохода, то после подорожания продуктов питания будет уходить процентов 85. Добавьте к этому коммунальные услуги, и станет понятно, что украинцу больше ни на что не хватит. Такие подсчеты сделал украинский аналитик Олег Устенко.

Он обращает внимание на то, что повышение зарплат многих украинцев лишит субсидий, и даже зарабатывая больше, они окажутся в еще более худшем положении, чем сейчас.

Начиная с 2014 года некоторые продукты питания на Украине уже подорожали в два-три раза. Даже на очень скромную продуктовую корзинку украинец тратит денег в два раза больше, чем раньше. Устенко говорит, что между богатыми украинцами — теми, что зарабатывают более 10 000 гривен, и теми, кто довольствуются минимальными доходами, уже образовалась пропасть. Каждой второй семье сегодня недоступны самая элементарная медицинская помощь, учеба в коммерческом вузе, полноценный отдых и многое другое. По статистике, каждая вторая украинская семья считает себя нищей.