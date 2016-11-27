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В Греции задержано украинское рыболовецкое судно с контрабандой сигарет

опубликовано vinodelov в Вс, 27/11/2016 - 22:11 Новость: тема тэги гео
укрсудно

Об этом сообщает пресс-служба греческой береговой охраны. «Грузовое судно под флагом Украины, с семью членами экипажа — гражданами Украины, которые, по словам капитана, выполняли рейс из Черногории в Ливан, было отбуксировано из-за механической поломки накануне рано утром в порт Палеохора Ханьи. Это судно перевозило большое количество сигарет, законность груза изучает таможня Ханьи», — говорится в сообщении.

Самое интересное то, что это украинское судно, дрейфовавшее из-за механической поломки на борту в водах Средиземного моря, спас российский военный корабль «Адмирал Кулаков», поймав 24 ноября сигнал SOS. Российские военные и врачи высадились на палубу украинского судна, где оказалось семь украинских моряков, двоим из них пришлось оказывать медицинскую помощь. Затем украинские моряки перебрались на борт российского корабля, а их судно было взято на буксир по просьбе их капитана и доставлено в порт Палеохора Ханьи.

Украинские СМИ, сообщая о спасении украинского рыболовецкого судна, старательно замалчивали тот факт, что спасителями оказались российские моряки. Теперь явно кусают локти: можно было бы кричать на весь мир, что это Путин подбросил контрабанду украинцам. Впрочем, наверняка, пропагандисты страны майдана что-нибудь придумают…

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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