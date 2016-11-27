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Российский рок-музыкант Александр Скляр, приехав на Донбасс, попал под украинский обстрел

опубликовано vinodelov в Вс, 27/11/2016 - 22:32 Новость: тема тэги гео
скляр

Известный российский рок-музыкант, лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр, приехав в ДНР, 27 ноября попал под обстрел украинских карателей. Об этом рассказал глава ДНР Александр Захарченко: «Можете поздравить Александра Скляра. У него сегодня было боевое крещение. Он побывал на передовой и попал под обстрел».

Скляр раздавал свои диски с автографами бойцам, которые сейчас находятся в окопах в районе авдеевской промзоны, а когда возвращался назад, ВСУ начали обстрел. «Кортеж на обратном пути „засекли“ и открыли огонь из автоматического оружия. Мы-то люди военные, нам привычно, а с ним такое случилось впервые», — отметил Захарченко.

Также ВСУ вечером, 27 ноября, обстреляли село Сергеевка Новоазовского района, в результате весь населенный пункт остался без электроэнергии. Обстрел в этот день велся и по окраинам Ясиноватой, на юге — по селу Саханка.

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