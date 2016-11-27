Кризис модели

Известный публицист Михаил Делягин оценил суть глобального экономического кризиса следующим образом. Капитализм, долгое время развивался за счет расширения рынков, однако он "уперся" в пределы. Как следствие, технологический прогресс "повис в воздухе", поскольку утратилась возможность роста извлечения доходов за счет использования технологического прогресса. Кроме того, предел глобального рынка подорвал конкуренцию, и монополии начали "загнивать".

Монополизм в свою очередь сжал коммерческий спрос, сделав его главным дефицитом. Таким образом, спрос стал предметом отчаянной борьбы, что привело к обострению системного кризиса. Россия в этих условиях оказалась, пожалуй, единственной страной из большой двадцатки, которая не предприняла протекционистской защиты своей экономики после 2008 года. Лишь санкции позднее заставили подумать над этим вопросом. Наметившийся мировой тренд на усиление протекционизма означает переход от глобализации к локализации, что вероятно приведет к глобальной экономической депрессии. Поражение тех, кто стоял за Хиллари Клинтон на американских выборах означает, что патриотизм становится генеральной политической линией самого влиятельного мирового государства.

Михаил Делягин ожидает, что новая мировая экономическая депрессия может быть страшнее, чем "Великая экономическая депрессия" двадцатых - тридцатых годов прошлого века. Она будет порождать новые противоречия и следующие за ними войны, однако войны принципиально не способны положить ей конец. Речь идет сейчас уже не об увеличении доходов, а лишь о снижении издержек. Тем не менее, возврат к использованию собственных ресурсов открывает для России возможность стать экономически более самостоятельной и успешно развиваться даже на фоне глобальной депрессии. Основная российская проблема - отстающие технологии и дороговизна получения новых технологий. По мнению экономиста, дешевые собственные технологии могли бы создать России конкурентные преимущества, однако эти преимущества необходимо не только получить и приумножить, но и "не растерять по дороге" (как это уже неоднократно бывало в истории).

Таким образом, высказанные мысли вполне прозрачные. Из-за системного кризиса глобализация переходит в локализацию. Конкуренция никуда не денется, поэтому борьба будет состоять в том, кто лучше в конкретных нишах. В этом плане Россия имеет очень сильную ресурсную территорию, но ее нужно развивать с опорой на свои собственные силы, свой труд и свой разум. Работать требуется больше. Все это конечно прекрасно, за исключение главного. Экономический сектор российского правительства эту задачу не потянет. Ни по убеждениям, ни по качеству. Разве что, МВФ прикажет, тогда другое дело. Однако МВФ не прикажет.

Российские либералы в экономике оказались ведущей группой (как выразился бы Герман Греф) «дауншифтеров», которые 25 лет лишь подражали стандартной «колониальной модели» использования ресурсной территории. Верить в то, что имеющаяся экономическая команда что-либо изменит было бы довольно наивно. Мировая конкуренция штука серьезная. Особенно с учетом того, что российский экономический блок принципиально ничего изменять не хочет (или не может). Мировой экономический кризис для российского населения усугубляется еще и кризисом внутренней экономической модели.