Рейтинг ожиданий

Избрание нового президента США вселило в некоторых российских пользователей интернет и зрителей телепрограмм ряд оптимистичных ожиданий. К этому уже добавились ноябрьские метели и ожидания встречи Нового года. Когда российские парламентарии отреагировали на весть об избрании Дональда Трампа аплодисментами в стенах парламента, вспомнились почему-то античные сюжеты. Так возможно троянцы реагировали на статую деревянного коня, оставленного на берегу снявшими осаду Трои и отплывшими (недалеко) древними греками. Наивность была примерно такая же. Дело, разумеется, не в личности мистера Трампа. Дело в тех, кто его назначил, ведь американский президент не является богом, а всего лишь влиятельным исполнителем. Оценим некоторые тактические ожидания российских телезрителей.

№1. "Придет Трамп и все разрулит". Будем рассчитывать, что придет. Сейчас в некоторых штатах будет, по-видимому, производиться пересчет голосов вручную. То есть, избирательная кампания в США продолжается. 19 декабря выборщики вбросят свои бюллетени, и если без сюрпризов, то 20 января 2017 года новый президент займет свое место. Однако, чтобы не говорил мистер Трамп, как было замечено, "жить в обществе и быть свободным от общества нельзя".

Дональд Трамп представляет интересы американского общества. Общества, которое считает себя исключительным, "флагманом" западного мира. Поэтому Трамп будет "разруливать" так, как это будет выгодно американским олигархам от экономики и политики. Эта политика, как ожидается, будет гибче, чем у американских демократов (что само по себе парадоксально), однако сложившийся "однополярный мир" в целом еще никто не отменял. Сверхдержава просто хочет показать, что она не на словах сверхдержава, а на деле (в том числе, и в экономике). Поэтому, с российским уровнем развития экономики страна в самом лучшем случае может рассчитывать на условное "младшее партнерство". СМИ, конечно, могут мечтать о "большой тройке" США - Китай - Россия, но где в этой тройке российская реальная экономика и каков процент российских граждан в мировом населении? Максимум на что Россия может рассчитывать, это некоторое снижение политического и экономического давления в обмен на безусловную лояльность в американских стратегических вопросах. То есть, к действиям по правилам, в отличие от текущих действий без правил и каких либо обязательств в магистральной политике "загона русского медведя" и «падения самых слабых».

№2. "На Украине как-то рассосется". Здесь, к сожалению, ситуация тоже под полным политическим влиянием американской администрации. Российское руководство после Крыма в основном лишь вздыхает и обращает внимание на "несправедливости" по поводам (обстрелы в Донбассе, блокада Крыма и тому подобное). Нужен новой американской администрации марионетка под именем Порошенко, значит, останется. Не нужен, тогда найдут более эффективную под свою дальнейшую политику. Весь вопрос, чего Трамп и компания реально хотят на Украине.

Максимум чего может постараться добиться Россия в своей крайне осторожной политике (которая вряд ли изменится) - вернуть Украину в более - менее нейтральное состояние «как раньше». Однако, нужно ли «как раньше» Донбассу? Главный вопрос: изменится ли западная стратегия политической поддержки проекта «Украина как Антироссия». Внешне может быть и изменится, а внутренне – вряд ли. Слишком много сил западом вложено в эту стратегию. На Майдане была совершена "революция", и с какой стати американской администрации вдруг отказываться от своей геополитической победы? Теперь задача американской администрации трансформировать эту победу в необременительное для себя состояние. Что решается новыми договоренностями и возможными политическими перестановками. Экономика? Конечно, Россия поможет.

№3. "На Ближнем Востоке все стабилизируется и войдет в нормальное русло". Этот вопрос крайне сложный, потому что в Сирии воюют не группировки боевиков, а страны. Ни один из «игроков» в Сирии пока не готов признать себя стороной проигравшей. Мир на Ближнем Востоке наступит лишь тогда, когда этого действительно захотят основные участники дестабилизации.

№ 4. «Российский уровень потребления (среднего класса) вернется к докризисному состоянию». Это никто никому гарантировать не может. Как говорится, что было – то прошло. Происходит трансформация мировой экономической модели в сторону локализации. Как российский экономический блок себя проявит, такие условия население и получит. Поскольку российская экономика 25 лет обеспечивает мировую экономику, она будет и дальше следовать в этом же направлении. С действующей экономической командой однозначно здесь вряд ли что-то изменится. Экономическая теория (политэкономия) ситуацию трактует однозначно, бедные становятся еще беднее, самые богатые – богаче. С коррупцией конечно борьба продолжится, но в действующей экономической модели это принципиально ничего не меняет.