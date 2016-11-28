Сводка событий в Сирии за 26-27 ноября 2016 года

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Эрдоганом.

В ходе боев за город Алеппо погиб командующий отрядами палестинских добровольцев Лива-аль-Кудс - Мохаммед Рафи (Фото 1). Он лично руководил боевыми действиями в северных кварталах города, где палестинские добровольцы действовали совместно с частями Сирийской Арабской Армии.

Сирия требует от Турции вывода войск со своей территории. Об этом заявил первый заместитель главы сирийского МИДа Фейсал Микдад

Тегеран уделит особое внимание проведению политики сдерживания. Не исключено, что для этого потребуются военные базы у берегов Сирии и Йемена, заявил начальник Генштаба Ирана Мохаммад Хосейн Бакери. "Однажды нам понадобятся военные базы вблизи побережья Йемена и Сирии. Потребуется инфраструктура в соответствии с международным морским правом. Для этого можно создать в Персидском заливе плавучие платформы и направить в нужную точку", - уточнил Бакери на встрече со старшим офицерским составом.

Эксперты Министерства обороны РФ в сирийском Алеппо передали представителям госоргана по осуществлению Конвенции Организации по запрещению химического оружия полковнику Рамезу Хайрбеку и научному эксперту Ахмеду Дахеру материальные и документальные свидетельства применения химоружия в районе населенного пункта Маррет-Умм-Хауш.

Представителям сирийской стороны вручены результаты анализов проб, химический боеприпас с ипритом, пробы грунта из района его применения и воронки, а также пробы из самого боеприпаса.

Минобороны России проводится работа по определению возможных каналов поставки отравляющих веществ в Сирию, сообщило ведомство.

Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков подтвердил готовность ведомства поддержать любые инициативы по гуманитарной помощи населению Сирии. В том числе не только от ООН, но и других международных организаций и стран.

Во время гумпаузы, в результате минометного обстрела, который вели боевики из восточного Алеппо, двое офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии получили осколочные ранения.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1000. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 86.

За сутки зафиксировано 39 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (18), Дамаск (15), Дараа (4), Латакия (1) и Эль-Кунейтра (1). Сутками ранее – 43 обстрела.

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Катар продолжит вооружать отряды непримиримой сирийской оппозиции, даже если новая администрация США примет решение о прекращении такой поддержки. Об этом, как сообщил телеканал "Аль-Арабия", заявил катарский министр иностранных дел Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

Глава МИД Катара, однако, добавил, что на этот шаг его страна "пойдет не в одиночку". Он указал, что вопрос о предоставлении сирийской (вооруженной) оппозиции ракет, способных уничтожать самолеты, "требует коллективного решения сторон, которые оказывают ей помощь".

ВВС Израиля впервые нанесли удары по боевикам террористической организации «Исламское государство» в Сирии.

Представитель детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Энтони Лейк, заявил, что согласно последним данным в Сирии до 500 тыс. несовершеннолетних живут в 16 населенных пунктах, находящихся в осаде. Из этого числа около 100 тыс. детей живут в восточном Алеппо. Причем многие осажденные территории последние два года получают совсем мало или вообще не получают гуманитарную помощь.

Алеппо. Населению города Алеппо роздано несколько тонн гуманитарных грузов, в том числе - жителям района Салах ад-Дин – около 1,5 тонны; жителям районов Аль-Ашрафия и Ханану-аль-Амалия около одной и трех тонн соответственно; в лагерь беженцев из восточного Алеппо в районе Аль-Ашрафия передано около 2 тонн гуманитарной помощи.

В городе Алеппо вооруженные формирования «Сирийская свободная армия» из минометов подвергли обстрелу кварталы Баяда и Салах-ад-Дин.

Террористические группировки «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») и ИГИЛ из РСЗО, ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Шурфа, кварталы Биньямин, Ханану-4, Джандуль-Дунвар, Карим-Джазмати, Дахия-эль-Асад, Джамаия Фахт, Амри, Ашрафия, Арт-Сабах, Акъюль, «1070», Хай-Захра-Аввад, торговый центр «Кастелло», военную академию Эль-Асад, район бывшего военного училища и школу Хикма в городе Алеппо.

В квартале Аль-Мидан в результате террористических ракетных обстрелов погибли 3 человека, из них 2 женщины. Также получили ранения различной степени тяжести ещё 15 человек.

В течение 27 ноября правительственные войска САР освободили от террористов восемь кварталов в восточном Алеппо. Начаты переговоры о сдаче с боевиками из района Ас-Сахур.

В отношении всех сложивших оружие членов бандформирований действует амнистия, объявленная ранее указом президента Сирии.

Из освобожденных кварталов эвакуировано более 2500 мирных жителей, из них – более 800 детей. В том числе из района Эль-Кадисия вышло 500 человек, из районов Джабаль-Бидару и Хай-эс-Сакур – около 1500 человек.

Британская Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что почти 10 тысяч мирных жителей покинули кварталы восточного Алеппо.

Под видом мирных жителей блокированные районы попытались покинуть несколько боевиков, которые были задержаны на месте.

Во избежание жертв среди мирного населения в ряде районов города ведутся переговоры о добровольной сдаче оружия боевиками.

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, которые покидают районы города Алеппо, находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований.

В ходе наступления САА в городе Алеппо, у боевиков отбито 30 процентов территории, которую они ранее контролировали в Алеппо.

От боевиков очищены районы Джабаль-Бадро, Ханану, Ард-аль-Хамра, Баибдин, Халлак-аль-Фукани, Эс-Сахур, Инзарат, Халлак-ат-Тахтани и мост Ас-Сахур.

Конгломерат боевиков, оставшихся на востоке Алеппо, фактически разрезан на два изолированных "кармана", сами боевики начали массово отступать из северной части "котла" во избежание отсечения от своих товарищей на юге (Фото 2, вложенный файл). Исламистские группировки покидают свои позиции в районах Хайдария и Бустан-аль-Паша.

В освобожденных районах Алеппо началось формирование органов власти.

САА ведет бои за н.п. Шейх Лютфи.

Части Сирийской Арабской Армии продолжили продвижение на плато Аль-Баб, освободив от террористов н.п. Khirbat Duwayr, Amad Taltinah, Shaalah и Tall Al-Khashkhashat и прилегающие высоты. Правительственные войска находятся в 8 км от западных окраин города Аль-Баб. Также они вплотную подошли к передовым позициям протурецких боевиков на востоке провинции (Фото 3).

SDF выбили боевиков ИГ из н.п. Tall Al-Jijan и Tall Unayb, к западу от Аль-Баба.

Протурецкие боевики отбили у ИГ н.п. Im Adse, Zurzu и Khaliliyah, у YPG – н.п. Sab Wiran, и ведут бои с курдскими отрядами за н.п. Kur Huyuk и Шейх Насир.

В городе Аль-Раи на границе с Турцией произошел взрыв, пострадали 12 человек.

Авиация коалиции у города Манбидж уничтожила тактическую единицу и три боевые позиции ИГ.

Идлиб. ВВС САР нанесли удары по боевикам в н.п. Абдин, Кафр-Айн, Кафр-Саджна, Хан-Шейхун и Ат-Таманаа.

Латакия. Отряды группировки «Ахрар аш-Шам» обстреляли населенный пункт Айн-Эль-Кантара и позиции правительственных войск на горе Абу-Али.

Хама. Обстрелу террористов подвергся населенный пункт Махарда.

Хомс. В н.п. Эль-Хурраки и Хадида жителям передано около двух тонн продовольствия.

ВВС Сирии нанесли удар по сходу высокопоставленных полевых командиров исламистской группировки "Ахрар аш-Шам" в городе Растан.

Также ВВС САР нанесли авиаудары по боевикам в районах н.п. Тельбиса, Тер-Маалля, Расм Ас-Сабаа, Расм-Хамида, Карьятейн и газового месторождения Аш-Шаер.

Авиация коалиции у н.п. Tanf уничтожила фугас и боевую позицию ИГ.

Дамаск. Вооруженные формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» из минометов и стрелкового оружия обстреляли населенные пункты Джобар, Эль-Каса и автомагистраль в районе населенного пункт Дума, район стадиона Эль-Аббасийин в населенном пункте Джобар.

Обстрелам прочих боевиков подверглись населенные пункты Блелие, Хауш-Харабу, Хауш-Насри, Арбил, Дахийят Аль-Асад, электростанция в населенном пункте Джобар, лагерь Эль-Вафидин и спортивная площадка в населенном пункте Джобар, больница Ибн-Сина.

Согласно достигнутым договоренностям, ожидается вывоз боевиков из пригорода Дамаска – Аль Таль.

Боевики из города Хан-аш-Ших в Западной Гуте (400 человек с семьями), также согласились на выдачу пленных (28 человек), переезд в провинцию Идлиб и передачу САА тяжелого вооружения.

42-я бригада 4-й механизированной дивизии из Западной Гуты выдвигается к Голанским высотам в провинции Кунейтра.

Дараа. Террористы обстреляли н.п. Тель-Схелия, Шейх-Мискин, Хирбат-Эль-Газала, Эс-Санамейн и автомагистраль в районе населенного пункта Джаддия.

В городе Дараа продолжаются бои в районах Сед, Аль-Баляд, Аль-Бахар, в лагере беженцев Ан-Назихин, северо-западнее моста Аль-Гария Аль-Гарбия и вблизи площади Бусра Аш-Шам.

Кунейтра. Боевики обстреляли н.п. Джаба.

Джихадисты "Ахрар аш-Шам" и "Джабхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джабхат ан-Нусра") предприняли безуспешную попытку захватить территорию военных баз 3-го отдельного батальона и 4-й отдельной роты САА в районе высоты Ан-Наккар.

Хасака. На военно-тренировочной базе сил самообороны сирийских курдов в районе Талль-Тамур прогремели несколько взрывов, есть погибшие и раненые, сообщает агентство Anadolu. Взрывы и последующий пожар зафиксированы в районе складов с горючим.

Военные США, находящиеся в качестве инструкторов на военно-тренировочной базе сил самообороны сирийских курдов, не пострадали в результате прогремевших взрывов, сообщили в Минобороны США.

Дейр-эз-Зор. Авиация коалиции у города Дейр-эз-Зор уничтожила пять нефтяных скважин, три резервуара для хранения нефти и оборудование для добычи нефти ИГ. У города Абу-Камаль уничтожено четыре скважины, качалка и оборудование для производства нефти ИГ.

Ракка. Авиация коалиции у города Айн Иса уничтожила три тактические единицы ИГ, заминированное транспортное средство, помещение для хранения СВУ и повредила боевую позицию ИГ.

У города Ракка авиация коалиции уничтожила семь тактических подразделений, две боевые позиции, четыре машины, склад, командный узел, три нефтяные скважины и резервуар для нефти ИГ.

У города Шададди уничтожено четыре тактические единицы, восемь транспортных средств и заминированное транспортное средство ИГ. Также поврежден туннель ИГ.