Джержинск, после декоммунизации Торецк, на грани гуманитарной кастрофы

Этот факт признали украинские оккупанты, но при этом вину они возлагают на ополченцев Донбасса. «Город Торецк Донецкой области, который четвертые сутки остается без воды из-за повреждения водопровода, оказался на грани гуманитарной катастрофы. Из-за отсутствия воды в городе закрыты детские сады и школы, некоторые микрорайоны города остаются без отопления. «Город находится на грани гуманитарной катастрофы. Украинские коммунальщики готовы приступить к ремонту, но оккупанты уже почти неделю не дают гарантий безопасности со своей стороны», — заявили в штабе так называемой АТО.

На самом деле водопровод был перебит снарядами украинских карателей при интенсивных артобстрелах Горловки и кроме Дзержинска такая же гуманитарная катастрофа в поселках, расположенных в серой зоне и на территории ДНР. В результате обстрелов ВСУ района Горловки повреждения получил водопровод на участке Горловка-Ленинское. Эдуард Басурин отметил, что система водоснабжения обеспечивает подачу воды в населенные пункты Донбасса, в том числе и на подконтрольной ВСУ территории. «В частности без воды остался населенный пункт Дзержинск, власти республики готовы оказать содействие в восстановлении функционирования водопровода. Обращаемся к представителям миссии ОБСЕ по обеспечению мониторинга обстановки в данном районе с целью недопущения провокаций с украинской стороны», — сообщил полковник.