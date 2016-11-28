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Джержинск, после декоммунизации Торецк, на грани гуманитарной кастрофы

опубликовано alex1943 в Пнд, 28/11/2016 - 10:30 Новость: тема тэги гео
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Этот факт признали украинские оккупанты, но при этом вину они возлагают на ополченцев Донбасса. «Город Торецк Донецкой области, который четвертые сутки остается без воды из-за повреждения водопровода, оказался на грани гуманитарной катастрофы. Из-за отсутствия воды в городе закрыты детские сады и школы, некоторые микрорайоны города остаются без отопления. «Город находится на грани гуманитарной катастрофы. Украинские коммунальщики готовы приступить к ремонту, но оккупанты уже почти неделю не дают гарантий безопасности со своей стороны», — заявили в штабе так называемой АТО.

На самом деле водопровод был перебит снарядами украинских карателей при интенсивных артобстрелах Горловки и кроме Дзержинска такая же гуманитарная катастрофа в поселках, расположенных в серой зоне и на территории ДНР. В результате обстрелов ВСУ района Горловки повреждения получил водопровод на участке Горловка-Ленинское. Эдуард Басурин отметил, что система водоснабжения обеспечивает подачу воды в населенные пункты Донбасса, в том числе и на подконтрольной ВСУ территории. «В частности без воды остался населенный пункт Дзержинск, власти республики готовы оказать содействие в восстановлении функционирования водопровода. Обращаемся к представителям миссии ОБСЕ по обеспечению мониторинга обстановки в данном районе с целью недопущения провокаций с украинской стороны», — сообщил полковник.

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