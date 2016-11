Партнеры















Разгром боевиков в Восточном Алеппо / The defeat of the terrorists in Eastern Aleppo опубликовано Марат Мусин в Пнд, 28/11/2016 - 10:31

By the evening of November 26 the forefront of the Syrian Army in the Hanano district separated only 1.5 kilometers to the government forces in Suleiman al-Halyabi. The collapse of the terrorist defense was provided by distracting attacks - from the south - on the Sheikh Said, in the city center - in Suleiman al-Halyabi, in the north-east - in the industrial zone Aueydzha. This allowed the tie up all the reserves of terrorists. At this time, in the strictest secret it was preparing a powerful blow to the Hanano district. The suddenness and power of artillery preparation before the offensive broke the will of the extremists to resist. According to radio intercepts, the enemy retreated in panic, not having prepared defense lines. К вечеру 26 ноября передовые позиции Сирийской Армии в районе Ханано отделяло всего 1,5 километра до правительственных сил в Сулейман аль-Халяби. Крах обороны боевиков был обеспечен отвлекающими атаками - с юга - На Шейх Саиде, в центре города - в Сулейман аль-Халяби, на северо-востоке - в промзоне Ауэйджа. Это позволило сковать все имеющиеся резервы боевиков. В это время в строжайшем секртете готовился мощный удар по району Ханано. Неожиданность и мощь артподготовки перед наступлением сломала волю экстремистов к сопротивлению. По данным радиоперехватов, противник в панике отступал, не имея подготовленных рубежей обороны.

