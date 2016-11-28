Муфтий Украины против политизации ислама

Кровавые хунторяне уже давно хотят развязать на Украине и религиозную войну, всячески преследуя прихожан и клир Московского Патриархата Православной церкви. А теперь решили взяться и за мусульман. В частности, готовят карательные батальоны, подбирая боевиков по религиозному принципу. То есть создают исламистские подразделения.

Против этого решительно выступил муфтий Украины шейх Ахмед Тамим. Он возмущён тем, что киевская власть приветствует раскол среди мусульманской уммы Украины, действуя по принципу «разделяй и властвуй». Это ведёт к радикализации украинского ислама. К тому же границы страны открыты для экстремистов всякого рода. А это означает, что в украинских степях и городах может взвиться чёрное знамя ИГИЛа и сюда побегут битые в Сирии боевики. Тогда уж никому, включая бандеровцев, здесь не поздоровится.

Короче говоря, муфтий Украины возражает против политизации ислама и создания исламистских батальонов: «В такой ситуации пусть будут только украинские батальоны и украинские проблемы», - говорит он. Правоверным их проблемы ни к чему.