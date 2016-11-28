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Украину ждёт новое «АТО» имени Авакова

опубликовано alex1943 в Пнд, 28/11/2016 - 10:37 Новость: тема тэги гео
awakov
Если в 2014 году так называемую «АТО» развязал кровавый пастор Александр Турчинов, а Порошенко лишь принял у него эстафету, то сейчас застрельщиком агрессии против Донбасса выступает министр МВД Украины Арсен Аваков. Публично заявляющий, что в ближайшие два года планируется операция по «деоккупации Донбасса», в которой решающую роль сыграет подведомственная ему национальная гвардия.

И секретарь СНБО Украины Турчинов с ним полностью согласился. А вот оппозиционный политический деятель и бывший депутат Верховной Рады Елена Бондаренко справедливо назвала обоих «рептилоидами», поскольку в этих кровавых упырях давно ничего человеческого не осталось.

Они не только сеют вокруг себя кровь и разрушения, но и беспрецедентно лгут. В частности, тот же Аваков обвинил бывшего куратора Киева Лёвочкина в «звырячем побытти студентов на майдане», сорвал допрос Януковича и стал автором ещё множества других дезинформаций и провокаций. Но этого ему мало, и он стремится ещё к славе полководца, собираясь залить кровью свободный Донбасс.


Василий Семёнов

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