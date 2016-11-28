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«Человека в беде» лишили аккредитации

опубликовано alex1943 в Пнд, 28/11/2016 - 10:40 Новость: тема тэги гео
v bede
Межведомственный комитет ДНР по аккредитации гуманитарных миссий отозвал аккредитацию чешской благотворительной организации «Человек в беде». Основанием этого запрета стала «деятельность данной организации, которая игнорировала требования комитета к реализуемым программам по выдаче гуманитарной помощи жителям ДНР, а также несоответствующая ранее заявленным целям деятельность».

Как отмечается в документе о лишении аккредитации, наблюдались «деструктивные действия организации «Человек в беде», которые проявлялись и в выстраивании коррупционных схем, связанных с распределением гуманитарной помощи населению, что провоцировало конфликты не только среди получателей, но и с местными администрациями»

К сожалению, пока ничего не сказано о тех мерах, которые применяются или должны применяться к местным чиновникам, замешанных в коррупционных схемах. Ведь без них подобные действия вряд ли были бы возможны. А наказали-то в итоге фактически рядовых получателей гуманитарки, которых обслуживал «Человек в беде».


Василий Семёнов

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