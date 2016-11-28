Глава ДНР верит в возвращение украинцев в русский мир

Рано или поздно, но в украинцах проснется величие, которое когда-то помогло брать Берлин и бить шведов с турками. Своим мнением Александр Захарченко поделился на проходившей в Донецке пресс-конференции «Донбасс — передовой фронт русского мира»

«У нас с Украиной разные системы координат. Для Русского мира мы форпост, а Украина, которая идет по пути западной цивилизации, считает, что мы – форпост сепаратизма. Но это им так только кажется. На самом деле мы для Украины якорь, который удерживает страну от полной разрухи. Само наше существование создает условия, в которых Украина пытается сплотиться и бороться. Да, сейчас они посылают своих солдат, чтобы нас убивать, но уже внутри Украины прорастают те ростки, которые являются предвестниками борьбы украинцев против Европы и европейских ценностей», — отметил глава республики.

«Скажите мне, было ли когда-нибудь в Русском мире два папы и две мамы? Нет? Вот и я не могу вспомнить. Эта лживая двуликая цивилизация нам не нужна. И Украине она тоже не нужна. Украинцы просто этого пока не понимают. Народ там запуган и забит, но рано или поздно он проснется. Проснется в них величие, которое когда-то помогло всем нам взять Берлин, с помощью которого мы когда-то гоняли шведов, били турок. Рано или поздно это случится», — уверен политик.

«Донбасс – это передовая система координат, на которую равняются. И как бы тяжело нам не было, какие бы трудности мы не переносили, но рано или поздно, я свято в это верю, война закончится победой. Более того, победу мы отметим вместе», — резюмировал Александр Захарченко.