На Южно-Украинской АЭС сработала аварийная защита реактора

"Двадцать седьмого ноября в 13.45 (14.45 мск —ред.) энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для выявления и устранения причин срабатывания аварийной защиты реактора. Нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не было", — говорится в сообщении минэнерго Украины. По данным ведомства, оборудование первого энергоблока работает в заданном режиме, а на втором энергоблоке продолжается средний планово-предупредительный ремонт.

Возможной причиной может быть использование в реакторе тепловыделяющие сборки компании Westinghouse (ТВС-WR), которые ранее уже показали свою несовместимость с конструкцией реактора, но Энергоатом продолжает их использование в тестово-рабочем режиме.

Ещё в марте 2016 г. научный журналист, писатель и ученый Владимир Губарев предупреждал об опасности попыток использования топлива Westinghouse, которое ни в коем случае не подходит к бывшим советским атомным станциям.

Напомним: в марте 2015 г. в реактор энергоблока №3 загрузили первые 42 топливные кассеты производства Westinghouse. Разгерметизация двух кассет с ядерным топливом Westinghouse обнаружена в том же году во время плановой остановки реактора третьего блока.

После лицензирования весной 2016 года Государственной инспекцией ядерного регулирования модернизированного ядерного топлива Westinghousе (ТВС-WR), Энергоатом намерен произвести у Westinghousе 2 закупки свежего топлива для АЭС

19 мая 2016 в активную зону реактора энергоблока №3 были помещены 80 топливных кассет российской компании «ТВЭЛ» и 83 укрепленные тепловыделяющие сборки компании Westinghouse (ТВС-WR).

Остается только надеяться, что Энергоатом обнародует причину аварийного срабатывания защиты реактора. И если подтвердится причастность к срабатыванию сборок компании Westinghouse, откажется от их использования в дальнейшем. Иначе над всей Европой будет висеть дамоклов меч новых Чернобыля и Фукусимы.