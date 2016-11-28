Звезды мирового кинематографа поддерживают борьбу Донбасса с киевской хунтой

Российский писатель Захар Прилепин на проходившей в Донецке пресс-конференции «Донбасс — передовой фронт русского мира» рассказал, что многие звезды мирового кинематографа — актеры и режиссеры — поддерживают борьбу Донбасса с киевским режимом, захватившим власть на Украине после государственного переворота.

«Количество лиц в мировой культуре, которые отлично разбираются в ситуации на Донбассе, все больше и больше. Стивен Сигал недавно получил паспорт. Мы попытаемся его сюда затащить. На передовой он точно ничему удивлен не будет, потому что он реальный мужик. Ни для кого не секрет, что я дружу с Эмиром Кустурицей. Когда мы встретились с ним последний раз в Белграде, переговоры о возможности его приезда на Донбасс продолжались примерно три секунды. Я спросил: «Эмир, приедешь?» Он ответил: «Конечно!» Оливер Стоун и Эмир Кустурица входят в топ-10 мировых режиссеров. И когда эти двое приедут, мы сможем смело говорить, что не только русская культура и литература с нами, а и мировой кинематограф как минимум», — подчернул писатель.

Также Прилепин напомнил, что американский актер Микки Рурк постоянно ходит в майке с изображением президента РФ, а потому его «тоже можно сюда привезти», поскольку его позиция понятна.

«Исходя из вышесказанного, вы не поверите, сколько известных и ярких личностей будет в Донецке в ближайшее время», — добавил глава ДНР Александр Захарченко.

«Владимир Бортко снимает у нас фильм, по этому поводу принято решение. Он уже приезжал, смотрел наши пейзажи. Собирается еще раз приехать для сбора необходимых данных. Также фильм будет сниматься в Ростовской области. Там построят огромный полигон, возведут декорации. Про что будет фильм? Про нас. Первый художественный фильм, но не последний — есть такие предположения. Надеюсь, что и другие режиссеры приедут к нам», — сказал лидер республики .

Российских актеров, желающих увидеть Донбасс, очень много констатировал глава ДНР.

«Охлобыстин был — приедет ещё раз. Миша Пореченков тоже при первой возможности. Таких людей десятки. Меркантильность, к сожалению, присутствует в жизни часто, и многие действительно не хотят ехать к нам из-за того, что боятся потерять деньги. Но некоторые боятся ехать к нам из-за СМИ, ведь журналисты всегда показывают одну войну. Человек сидит в России и думает: «Господи, куда там ехать?». Он думает, что здесь разбитый город, мы сидим в подвалах, каждый с пулеметом в руках, а журналисты тем временем из снайперских винтовок стреляют по низколетящим вертолетам.

На самом деле, все не так. Когда к нам кто-то приезжает в первый раз, очень интересно за ним наблюдать. Приехавший испытывает шок: как у вас фонари горят? У вас филармония работает, театры и кинотеатры? Жизнь многолика и многообразна. Происходящее на Донбассе надо освещать со всех сторон. Рано, или поздно, но эта плотина будет прорвана, люди к нам поедут…» — сказал Захарченко.