Морякам не помогло видеообращение. Поможет ли Фейсбук?

Этот видеоролик был в сюжете николаевского телеканала ТНМ в разгаре лета этого года. Сейчас конец ноября, но ситуация с украинскими гражданами, похоже, нынешнюю власть совершенно не волнует. Не достучавшись во властные двери, жена николаевца Виктория Дусько обращается ко всем в соцсети.

Николаевский моряк Андрей Дусько и ещё 22 члена его команды застряли на судне «Free Neptune» возле берегов Омана. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила жена николаевца Виктория Дусько.

«УКРАИНА ПОМОГИ!!!! Добрый день. Обращаюсь ко Всем!!! За помощью для 23 Украинцев, которые попали в ситуацию и голода и такого же отношения, как при геноциде, 23 украинца на борту судна Free Neptune брошены в водах Африки возле Омана, без средств к существованию. Нет еды и воды, нет связи, нет топлива, заработная плата на протяжении 11 месяцев не выплачивается, экипаж не возвращают домой, люди болеют, психологическая обстановка на грани срыва. Помогите!!!!! Я лично выступала по телевидению в июле, крюинг обещал возврат экипажа до 15 августа, уже конец ноября!!! Я писала в МИД, в Защиту прав человека Украины!!! Только отписки, помощи 0», — написала женщина.