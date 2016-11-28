Половина депутатов в Верховной Раде «ходит под коксом», а Саакашвили пустить кровь

Одиозный украинский политик Олег Ляшко в эфире канала «112» предложил взять кровь у бывшего губернатора Одессы с проверкой на употребление кокаина. Ту же причину он подозревает в неадекватных действиях депутатов ВР.

«Вы упомянули здесь Саакашвили, у которого также взяли анализ. Но вы же ему только волосы срезали. Вы у него кровь возьмите на анализ, поскольку говорят, что Миша на коксе сидит. А кокс, врачи говорят, обнаруживается только в крови. Поэтому вы не только волосы срежьте, но и анализ крови возьмите. Почему у нас возникала с Денисом Силаньтьевым эта идея? Мы сидим в парламенте, где половина или угашенная, или дурная, или чумная, а народ от этого страдает».

Ляшко также заявил, что в Верховной Раде половина депутатов «ходит под коксом».

После таких заявлений становятся понятными неадекватные законы, которые принимает ВР Украины во вред стране, а также заявления и действия многих высокопоставленных украинских чиновников, начиная с первых лиц ущербной Украины. Пора на Украине вводить обязательное обследование лиц, претендующих на чиновничьи посты, на предмет употребления наркотиков. Смешно, но все труднее списывать на непрофессионализм и продажность киевской хунты действия, ведущие к самоуничтожению.