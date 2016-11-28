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Луценко заявил, что подозрение Януковичу вскоре перерастет в обвинительный акт

опубликовано vinodelov в Пнд, 28/11/2016 - 15:57 Новость: тема тэги гео
Луценко

Генпрокуратура в ближайшее время намерена завершить досудебное расследование по делу о государственной измене президента Украины Виктора Януковича и направить в суд обвинительный акт.

Об этом сегодня сообщил в Святошинском райсуде столицы глава ГПУ Юрий Луценко.

«Сейчас идут соответствующие экспертизы и в ближайшее время подозрение перерастет в обвинительный акт», — сказал он.

Луценко добавил, что объявил в суде текст подозрения Януковичу в госизмене и нанесении вреда суверенитету и территориальной целостности Украины.

«Содержание подозрения сводится к тому, что Янукович 1 марта 2014 подписал письмо на имя президента Российской Федерации, в котором пригласил ввести на территорию Украины оккупационные войска. Тем самым Янукович выслуживался перед властью России, пытаясь получить их дальнейшую защиту», — отметил Луценко.

Генпрокурор обратил внимание, что 25 ноября текущего года в интервью СМИ Янукович «лично подтвердил, что подписывал соответствующее письмо». О содержании письма также известно из выступления представителя РФ в ООН Чуркина, который объявил его сразу после подписания в 2014 году.

В общем, заметил Луценко, относительно Януковича Генпрокуратура подготовила около 10 подозрений о совершении преступлений.

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