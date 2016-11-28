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Кучма признал, что Киев не будет выполнять Минские соглашения и требует включения в переговоры США

опубликовано vinodelov в Пнд, 28/11/2016 - 16:12 Новость: тема тэги гео
Кучма

Представитель фашисткой Украины на минских переговорах, экс-президент страны «404» Леонид Кучма признался что занимается мошенничеством. В частности, Кучма признал, что преступный режим Порошенко-Гройсмана не собирается выполнять минские договоренности.

«Если Украина пойдет на уступки российской стороне о выборах в ДНР и ЛНР, нам будет только хуже. Там нельзя сегодня проводить выборы, потому что это будет не украинская власть. Это тот предел, который мы не имеем права переступать в минском формате», — сказал он.

Вместе с тем, Кучма отметил, что минский формат переговоров не является эффективным, так как у политической элиты нет единой позиции по нему. Однако, по мнению второго президента Украины, «минский формат переговоров будет более успешным, если к нему присоединятся другие государства, в частности США».

«Если в полной мере не подключатся США — ничего не будет. Будет дальше игра в мире и дружбе. А у нас немного перспектив в этой игре», — сказал Кучма.

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