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Прокуратура требует признать бездействие мэра Львова по Грибовицкой свалке

опубликовано vinodelov в Пнд, 28/11/2016 - 16:26 Новость: тема тэги гео
Садовой

Прокуратура обжаловала решение суда в части непризнания противоправной бездеятельности городского головы Львова и исполнительного комитета по решению проблемы Грибовицкой свалки. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Как отмечается, прокуратура области 25 ноября этого года внесла в Львовский апелляционный административный суд апелляционную жалобу на решение Львовского окружного административного суда от 10 ноября, которым прокуратуре области отказано в признании противоправной бездеятельность городского головы. Львова и исполнительного комитета Львовского городского совета по решению проблемы Грибовицкой свалки. Суд не увидел бездействия городских властей по закрытию Львовского городского полигона твердых бытовых отходов, проведения его рекультивации и выбора земельного участка для нового полигона и строительства на ней мусороперерабатывающего завода.

В этом году прокуратурой Львовской области в очередной раз было подано исковое заявление к мэру г. Львова и исполнительному комитету Львовского городского совета о признании противоправной бездеятельности.

На этот раз суд поддержал позицию прокуратуры и обязал исполнительный комитет Львовского горсовета прекратить деятельность Грибовицккой свалки. В частности, постановлением Львовского окружного административного суда обязали исполнительный комитет Львовского городского совета безотлагательно принять меры к прекращению вывоза ЛКП «Збиранка» отходов на Грибовицкую свалку. В то же время, этим же судом прокуратуре отказано в признании противоправной бездеятельность городского головы Львова и исполнительного комитета Львовского городского совета о принятии мер для решения указанных вопросов.

Прокуратура Львовской области опротестовала решение суда в этой части.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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