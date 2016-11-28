Президент Украины Виктор Янукович заявил, что преступников на майдане расстреливали их подельники из нацистских бандформирований «Свобода» и «Правый сектор»

Расстрелы украинских нацистов, которые осуществляли государственный переворот, были организованы бандеровскими организациями — нацистской партией Олега Тягнибока ВО «Свобода» и террористической группировкой Дмитрия Яроша «Правый сектор».

О данном факте во время судилища по надуманным обвинениям сотрудников «Беркута», заявил президент Украины Виктор Янукович, ссылаясь на исследования Американской ассоциации политических наук в Сан-Франциско.

«Эта работа показывает, что в массовых расстрелах во время беспорядков на майдане протестующих и милиции 20 Февраля были привлечены ультраправые и олигархические партии», — отметил президент Янукович.

Он уточнил, что, в частности, речь идет о террористическом бандформировании «Правый сектор» и нацистской ВО «Свобода».