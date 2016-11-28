В Ровенской области на месте преступления вор оставил куртку с повесткой в ​​суд

В воскресенье, 27 ноября, в полицию обратился 32-летний житель одного из сёл Млиновского района с информацией о том, что неизвестный проник в его квартиру и похитил пневматическое ружье.

Следственно-оперативная группа установила, что злоумышленник проник в помещение, разбив оконное стекло. Возле дома полицейские нашли мужскую куртку, в которой обнаружили повестку в районный суд на имя 30-летнего жителя села Бобрин. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

Пострадавший рассказал, что 26 ноября он выпивал у себя дома вместе с товарищем и похвастался купленным пневматическим ружьем. После застолья мужчины попрощались, хозяин пошел к теще, а гость собирался идти домой в соседнее село.

Когда полицейские приехали к дому 30-летнего вора, то он сразу признался в содеянном и выдал похищенное оружие. Мужчина объяснил, что снял верхнюю одежду у разбитого окна потому что не смог пролезть через небольшое отверстие и, находясь в нетрезвом состоянии, забыл его на месте преступления.

Следователи установили, что злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за незаконное завладение транспортным средством и ДТП, ведь врезался в столб на угнанном авто. Это дело сейчас находится на рассмотрении в суде.

По факту кражи открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины.

Мужчину задержали, он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.