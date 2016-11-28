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Я дважды отказывался идти в народные депутаты, — бандит Гаврилюк

опубликовано vinodelov в Пнд, 28/11/2016 - 17:30 Новость: тема тэги гео
Гаврилюк бандит

Преступник, активный участник государственного переворота и карательной операции на Донбассе, депутат Верховной Рады Михаил Гаврилюк, более известный как казак Гаврилюк, рассказал, что перед тем, как баллотироваться в Верховную Раду, дважды отказывался от предложения стать народный депутатом.

«Многие после майдана пошли добровольцами на войну. И я не исключение. Однако вскоре друзья меня начали убеждать, что страну нужно попробовать изменить через Верховную Раду. Следовательно, именно от моих друзей с майдана я получил предложение баллотироваться в парламент», — рассказал украинский нацист Михаил Гаврилюк.

Он добавил, что сначала не видел в этом смысла, так как дважды отказывался от такого предложения. Однако после длительных уговоров все же согласился попробовать свои силы в роли народного депутата.

Сегодня же Гаврилюк подал уже 13 законопроектов в соавторстве, которые были приняты Верховной Радой.

«В основном, это законопроекты, которые касаются участников „АТО“. То есть это те изменения в законодательство, которые должны облегчить жизнь бойцам. Ко мне также очень часто обращаются с просьбой оказать содействие в предоставлении земельного участка участникам „АТО“, ведь сегодня этот вопрос решается очень проблематично», — отметил нардеп.

Рагуль Михаил Гаврилюк прошел в парламент, победив на одномандатном избирательном округе № 95 Киевской области.

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Автор (или псевдоним)
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