Объявляя подозрение в госизмене президенту Януковичу, генпрокурор Луценко выглядел смешным, — юрист

Объявленное генпрокурором Украины Юрием Луценко подозрение в государственной измене прямо во время судебного заседания выглядело смешно. Вероятно, таким заявлением Генпрокурор пытался лишь поддержать свой политический рейтинг.

Такое мнение выразил юрист Александр Москалюк.

По мнению эксперта, основная проблема Генерального прокурора заключается не только в отсутствии должного образования, но и в том, что он не пытается углубляться в весь процесс. Именно поэтому Луценко часто попадает в казусные ситуации.

«Объявление о подозрении подается лично. Если же такое невозможно, то это делается через соответствующие средства связи. Нигде не сказано, что нужно делать такие заявления во время судебного заседания. Здесь Луценко выходит за пределы своих полномочий, занимаясь простым пиаром. Если он сам этого не знает, то у него же есть советники, которые должны объяснить элементарные вещи, чтобы не выглядеть смешным», — возмущался Москалюк.

В целом ситуация с судебным заседанием с участием Януковича — экстраординарная, украинский уголовно-процессуальный кодекс не был к этому готов.

«Депутатами были внесены изменения относительно заочного осуждения, однако они будут действовать только до апреля 2017 года. Учитывая то, как ведется именно расследование, следует понимать, что это очень короткий срок. Поэтому именно поэтому Генпрокуратура так активизировалась», — рассказал Александр Москалюк.