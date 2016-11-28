Евросоюз решил остановить практику интеграции новых членов

Президент Германии Йоахим Гаук в интервью газете Die Welt предложил взять паузу в продвижении евроинтеграции и зафиксировать внимание сообщества на вопросах укрепления и поиске дальнейших путей развития союза. Свое предложение он обосновал тем, что евроинтеграция двигалась слишком быстрыми темпами, в связи с чем Европейскому союзу необходимо сделать паузу и задуматься о дальнейших путях развития на новых принципах.

По его словам, на пути к большому объединению власти ЕС были слишком быстры, в результате чего не все граждане смогли или хотели следовать за ними.

"Нам нужно взять паузу и задуматься о том, какие цели стоят перед нами и в каком темпе мы будем двигаться дальше", – подчеркнул Й.Гаук.

По мнению президента ФРГ, основной задачей ЕС в настоящее время является укрепление союза. Й.Гаук считает, что руководство ЕС должно убедить население Евросоюза в том, что единая Европа твердо стоит на ценностях свободы, демократии, мира и главенства права.