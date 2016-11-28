Ростов-на-Дону — Киев: видеодопрос беглого президента Украины Виктора Януковича

В понедельник, 28 ноября, Святошинский районный суд Киева все-таки начал допрос беглого президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции. Допрашивается Янукович в качестве свидетеля по делу об убийствах участников Евромайдана сотрудниками спецподразделения «Беркут».

Судя по всему, несостоявшийся тремя днями ранее допрос был отложен ради того, чтобы успеть подготовить «подозрение» Януковичу «в госизмене и нанесении вреда суверенитету и территориальной целостности Украины». В этом, напомним, сегодня обвинил экс-президента нынешний майданный генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Сам Янукович, выступая перед присяжными ростовского суда, заявил, что желает передать суду три тома свободных доказательств по поводу убийств на Майдане. Вот что он сказал: «25 ноября, во время проведения конференции, я, не разглашая те вопросы, которые были исследованы как доказательства нарушения закона, а также в убийствах людей на Майдане во время событий 2013-2014 годов, передал адвокату три тома доказательств и просил бы приобщить эти доказательства к делу». Еще он пообещал четвертый том таких доказательств, на подготовку которых ему потребуется неделя или чуть больше.

Адвокат на это ответил, что порядок предоставления доказательств установлен законом. И сейчас этот вопрос суд не может решать по ходатайству свидетеля. «Ваш адвокат знает, как все сделать», - ответил судья.

Тогда Янукович сказал что передаст суду печатную версию работы, подготовленную для публикации на конференции в Сан-Франциско 2015 года. Это, по его словам, научное исследование, доказывает, «что майдан - это жесткая расправа, которая была сфальсифицирована с целью свержения власти».

Наблюдавшие все это в режиме видео украинские радикалы в Святошинском суде Киева, кричали: «Януковича - на нары», «Зека- проч»! А затем затеяли потасовку, пытаясь сорвать суд в Киеве.

Напомним: 25 ноября допрос Януковича по видеосвязи сорвался из-за того, что в суд не смогли доставить обвиняемых экс-беркутовцев. «Правосеки» заблокировали выезд из Лукьяновского СИЗО и машина с заключенными якобы не смогла покинуть его территорию. Впрочем, по другим данным, заключенных в тот день даже не готовили к выезду в суд...