Страсть к патрициям: семья президента Порошенко на фреске в домовой церкви

Известный украинский волонтер Юрий Касьянов выложило в сеть фото росписи в домашнем храме президента Порошенко. Комментарий волонтера к церковной фреске, где семья президента изображена в одеждах римских патрициев, таков: «Как вам удалось погасить пламя патриотизма, дискредитировать настоящих революционеров и первых добровольцев, предать анафеме всех несогласных?.. Расскажите, как вы украли победу Майдана? Где-то рядом с этой живописью лежит золотой батон...»

Слухи о том, что в домовой церкви президента Порошенко (она находится в поместье президента в Конче-Заспе) стены расписаны сюжетами из жизни семьи президента, ходили давно. Но только сейчас впервые опубликовано фото этой росписи, и, судя по всему, не случайно: политические тучи над ним явно сгущаются...

Напомним: после евромайдана в сеть массово посыпались снимки из богатейших поместий украинских чиновников времен свергнутого Януковича. В частности, генпрокурора Украины Пшонки, в доме которого висели «картины маслом» с генпрокурором в золоченом лавровом венке и алой тоге, которую носили патриции Древнего Рима.

Известный украинский волонтер Юрий Касьянов выложило в сеть фото росписи в домашнем храме президента Порошенко. Комментарий волонтера к церковной фреске, где семья президента изображена в одеждах римских патрициев, таков: «Как вам удалось погасить пламя патриотизма, дискредитировать настоящих революционеров и первых добровольцев, предать анафеме всех несогласных?.. Расскажите, как вы украли победу Майдана? Где-то рядом с этой живописью лежит золотой батон...»

Слухи о том, что в домовой церкви президента Порошенко (она находится в поместье президента в Конче-Заспе) стены расписаны сюжетами из жизни семьи президента, ходили давно. Но только сейчас впервые опубликовано фото этой росписи, и, судя по всему, не случайно: политические тучи над ним явно сгущаются...

Напомним: после евромайдана в сеть массово посыпались снимки из богатейших поместий украинских чиновников времен свергнутого Януковича. В частности, генпрокурора Украины Пшонки, в доме которого висели «картины маслом» с генпрокурором в золоченом лавровом венке и алой тоге, которую носили патриции Древнего Рима.

O tempora! O mores! (рус. О времена! О нравы!)